Kinderboek 'Cor en Ona' van Kuurnse burgemeester is uit

Francis Benoit schreef tijdens de lockdown in maart een vervolgverhaal voor kinderen dat online tot bij lezers kwam. En dat lokte heel wat positieve reacties uit. Cor en Ona is de titel van een heel bijzonder boek dat die verhalen bundelt en vervolledigt. Door het boek leren kinderen op een speelse manier over het coronavirus. De tekeningen zijn van illustratrice Ayla Brulez. Vanaf 8 december wordt het boek voorgelezen op Ketnet.

Cor en Ona

Cor is een Chinees schubdiertje, Ona een lief en zorgzaam meisje. Hun avontuur wordt pas bijzonder wanneer Cor plots verandert in een kriebel die mensen over de hele wereld ziek maakt. Samen gaan ze langs bij wereldleiders als Boris Johnson en Donald Trump. Dichter bij huis herkent iedereen ongetwijfeld andere populaire bekenden die hen moeten helpen om het virus klein te krijgen. In een zoektocht naar een wondermiddel wordt dokter Janssen ingeschakeld. (lees verder onder de illustratie)

Kuurne

Hoe mondiaal het verhaal ook is, toch speelt Kuurne – het dorp waar Francis Benoit burgemeester is – een subtiele rol. Het is de gemeente van de ezels. Ezel Ambroos is niet ver weg en van tijd tot tijd keren de hoofdfiguren terug naar de Teletubbieberg, een Kuurnse groene long die verdacht veel lijkt op de glooiende heuvel uit de kinderserie. Omdat volwassenen nooit de kinderschoenen mogen ontgroeien, duikt her en der een spitsvondige link naar de actualiteit op.

Rode Kruis

Het Rode Kruis van Kuurne zal het boek in de gemeente verkopen. Met de opbrengst ervan hopen ze een deel van de tegenvallende stickerverkoop eerder dit jaar te kunnen recupereren.