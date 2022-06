Kinderarts Veldegem: ouders zijn ongerust over mogelijke foto's

Veel ouders willen bijvoorbeeld weten of de arts foto's heeft genomen van hun kinderen. Het parket heeft begrip voor mogelijke ongerustheid. Voor algemene inlichtingen kunnen ze uiteraard terecht bij de politie, maar het is niet nodig om actief contact op te nemen met de politie. Procureur Patty T'Jonck: "Het onderzoek wordt zeer secuur gevoerd en dit vraagt tijd. Bij mogelijke identificaties van minderjarigen engageert de politie er zich toe om, zodra mogelijk, de betrokken ouders te verwittigen." Met andere woorden: als er foto's gevonden worden, zal men proberen om de slachtoffers te identificeren, en zullen de ouders verwittigd worden.

De verdachte werd begin vorige week opgepakt door de politie. Bovendien werden huiszoekingen uitgevoerd in zijn woning en zijn dokterskabinet in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem. Na verhoor werd de kinderarts door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van voyeurisme en van bezit van kinderporno. Vrijdag verscheen hij al een eerste keer voor de raadkamer in Brugge. De raadkamer besliste dat D. in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

Naar aanleiding van de vele berichtgeving in de media wijst het parket West-Vlaanderen erop dat het onderzoek zich nog in een beginfase bevindt. "Het vermoeden van onschuld en het geheim van het onderzoek zijn cruciaal", aldus . "Het wordt benadrukt dat er op heden geen aanwijzingen zijn van fysiek seksueel misbruik van minderjarigen."

