Kinderarts die patiëntjes filmde stopt, vrouw zet praktijk in Zedelgem alleen verder

De kinderarts van 50, een bekend figuur in Veldegem -maar ook als jeugdtrainer bij een gymclub in Izegem- is vorige maand opgepakt. Hij zou zijn patiëntjes in het geheim gefilmd hebben, op zijn computer stond ook kinderporno bleek na een huiszoeking. Sindsdien zit hij in de cel. Hij is trouwens eerder veroordeeld maar hij kreeg toen geen straf.

Meteen nadat het schandaal onlangs losbarstte verdween het naambordje van de gezamenlijke praktijk van de arts en zijn vrouw. Maar wie de praktijk nu belt krijgt een bandje te horen met de mededeling dat de vrouw even tijd voor zichzelf neemt, en weer bereikbaar is vanaf 25 juli.

Het onderzoek naar de kinderarts loopt intussen verder.

