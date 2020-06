Kinderarmoede daalt, maar "wake-up call om nog beter te doen"

De kansarmoede bij jonge kinderen is in onze provincie lichtjes gedaald, blijkt uit cijfers van Kind&Gezin. Maar het blijft een signaal om het nog beter aan te pakken zeggen ze in Kortrijk. Ook daar dalen de cijfers nochtans.

Het rapport van Kind&Gezin bundelt cijfers over kinderen en hun leefsituatie. “Met dit rapport en de lokale dashboards delen we elk jaar een schat aan informatie met andere overheden en alle partners die mee bouwen aan kansrijk opgroeien in Vlaanderen. Samen maken we het grootste verschil, voor elk kind en elk gezin”, aldus Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien.

Evolutie kansarmoede

De kansarmoede-index 2019 bedraagt in Vlaanderen 14% en ligt daarmee op hetzelfde niveau als in 2018. In onze provincie is kansarmoede bij jonge kinderen lichtjes gedaald. Maar dat is geen reden tot een hoera-stemming, vindt Philippe De Coene,schepen van sociale vooruitgang in Kortrijk: "Laat het eerder een wake up-call zijn voor de verschillende bestuursniveaus om op een samenhangende manier nu eindelijk echt werk te maken van de strijd tegen armoede."

Ook in Oostende klinkt eenzelfde signaal bij burgemeester Bart Tommelein. Er kunnen nooit genoeg middelene zijn om inderarmoede aan te pakken, en ook Oostende wil daar blijvend heel hard op inzetten, aldus Tommelein.