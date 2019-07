Kind van 4 kritiek na zwaar verkeersongeval

Bij een verkeersongeval met een vrachtwagen in Jabbeke zijn vanmiddag twee grootouders gewond geraakt, hun kleindochter van 4 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgevlogen.

Het ongeval gebeurt rond halfdrie vanmiddag in de stationsstraat, dat is de expressweg van Jabbeke naar De Haan.

Ter hoogte van Stalhille rijdt een vrachtwagen achteraan in op een personenwagen. Het koppel vooraan in de auto, beiden 59 en uit Kortrijk, raakt lichtgewond. Maar hun kleindochter van 4 op de achterbank is er erg aan toe en werd met de MUG-heli naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis overgebracht. Het meisje wordt nu geopereerd. De weg naar De Haan was 3 uur lang afgesloten, de vrachtwagenchauffeur is niet gewond en wordt verhoord.