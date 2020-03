Kind & Gezin start morgen weer met vaccinaties

De voorbije week hebben heel wat medewerkers ouders opgebeld om een nieuwe afspraak in te plannen. "Uit een kleine rondvraag bij de lokale teams blijkt alvast dat de overgrote meerderheid van de ouders hun vaccinatieafspraak bevestigd heeft", zegt woordvoerster Nele Wouters.

Verstrengde maatregelen bij contact

Dokter Maaike Deschoemaeker uit Moorslede, die adviserend arts is bij Kind & Gezin, heeft de voorbije weken intens samengewerkt met onder meer viroloog dr. Van Ranst over de reorganisatie van de dienstverlening. Ze hielp mee een draaiboek opstellen voor de heropstart van de fysieke contacten. Ouders die langskomen zullen rekening moeten houden met de verstrengde maatregelen, en daarop zal worden toegezien door K&G-medewerkers en -vrijwilligers. Verpleegkundigen en artsen zullen in de consultatiebureaus een mondmasker dragen, hoewel dat volgens de richtlijnen niet nodig is. Maar zowel medewerkers als ouders voelen zich daarbij veiliger.

In de maand april zullen alle kinderen die hun vaccin misten in maart hun inenting krijgen en ook diegenen die gepland waren in april.