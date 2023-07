Kind (8) bedolven onder zand, reddingsdiensten waarschuwen: "Graaf alstublieft geen tunnels"

Op het strand van Nieuwpoort is een kind van acht vast komen te zitten in een put. Dat bevestigen stad Nieuwpoort en de politiezone Westkust. Het slachtoffer werd bevrijd en verkeert niet in levensgevaar.

Het incident gebeurt rond 10.30 uur op het strand tussen het Loodswezenplein en het Hendrikaplein. Een Franstalig jongetje komt er vast te zitten in een put, nadat het een tunnel aan het graven was. Even raakt hij bedolven door het zand.

Tunnel

De hulpdiensten snelden ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. "Het jongetje van acht was zeer verzwakt. Volgens wat wij constateerden zaten de voetjes nog uit het zand. Het jongetje zat wel heel diep onder. En wij schatten dat hij toch twee tot drie minuten onder het zand heeft gezeten", zegt hoofdredder Thomas Vereecke.

Het kind is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

Oproep

Hoofdredder Thomas Vereecke van de redderspost van Nieuwpoort roept op om geen tunnels te graven in het zand. "In de duinen is het zand heel fijn. Dat stort snel in. Wij manen iedereen aan om geen put te maken en zeker geen tunnel. Het had vandaag heel slecht kunnen aflopen."