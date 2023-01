Kind (1,5 jaar) zwaargewond na aanval van een hond

Het armpje en beentje van de peuter van anderhalf die in Sint-Eloois-Winkel is aangevallen door een hond, zijn dan toch gered.

Gisteren sprak het parket nog van amputatie maar zo ver is het niet gekomen bij de spoedoperaties in het ziekenhuis. Het dier, een stafford terrier van 4 jaar oud, kreeg van de dierenarts een spuitje en is ingeslapen.

Het bijtincident speelt zich af in een woning in Sint-Katherinestraat, waar het jongetje samen met zijn vader en de hond aanwezig zijn. De vader probeert tussenbeide te komen maar ook hij raakt gewond aan de duim. Het zoontje is met zware bijtwonden aan de arm en het been overgebracht naar het UZ-ziekenhuis van Gent. Na een lange spoedoperatie konden artsen de ledematen van het jongetje redden. De politie vond in de woning van de papa wel een grote hoeveelheid drugs en cash geld.