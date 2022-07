Kim Mestdagh trouwt met Italiaanse ploeggenote

De 32-jarige Kim Mestdagh is geboren in Ieper, maar trok al de hele wereld rond om te basketballen. Ze speelde al in Turkije, Spanje en in de Verenigde Staten waar ze in 2019 samen met stadsgenote Emma Meesseman kampioen werd in de prestigieuze competitie WNBA. Ze was ook een sleutelspeler in het succes van de nationale vrouwenploeg die vierde werd op het WK en in de kwartfinales strandde in de laatste Olympische Spelen.

Schio

Nadien verliet Kim Mestdagh net als haar vader Philip Mestdagh de Belgian Cats, waarin zus Hanne wel nog steeds actief is. Sinds datzelfde jaar komt ze wel uit voor de Italiaanse topploeg Schio uit het noorden van het land. Het afgelopen seizoen behaalde het koppel zij aan zij de nationale titel en nu kan het duo opnieuw vieren. Ze zijn al acht jaar samen. Net als Mestdagh vertegenwoordigde Giorgia Sottana ook al haar land in een baskettruitje en stapelde ze maar liefst 140 interlands op.