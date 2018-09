Kijk hier live: ‘100 jaar bevrijding in Passendale’

Vrijdag is het 100 jaar geleden dat het Belgisch leger de puinen van Passendale en het bos van Houthulst innamen. Je kan de plechtigheid ‘100 jaar bevrijding’ op het marktplein in Passendale om 17 uur hier live volgen.

De gemeenten Zonnebeke en Houthulst en het Memorial Museum Passchendaele 1917 organiseren, in samenwerking met Defensie, de Vlaamse en Federale Overheid, op vrijdag 28 september de dubbelplechtigheid ‘100 jaar bevrijding’. Die dag is het 100 jaar geleden dat het Belgisch leger de puinen van het dorp Passendale en het bos van Houthulst innamen. De plechtigheid in Houthulst vindt plaats om 10u30 op de Belgische Militaire Begraafplaats. In Passendale gaat de plechtigheid vrijdag om 17 uur aan het marktplein door. De plechtigheid in Passendale kan je hier via livestream volgen.

Focus op Belgische soldaten en burgers

Beide plechtigheden hebben een gelijkaardig verloop maar een andere invalshoek. De plechtigheid in Houthulst focust op het militaire verhaal, de plechtigheid in Passendale op dat van de burgers. De herdenking bevat zowel militaire elementen als persoonlijke verhalen en getuigenissen. Verschillende figuranten verzorgen, onder begeleiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine, de evocatie. Ook de jeugd vervult in de twee plechtigheden belangrijke rollen, waardoor er een nauwe samenwerking is met de lokale scholen. Zo maken ongeveer 170 leerlingen van Houthulst en 170 leerlingen van Passendale knutselwerkjes die tijdens de plechtigheid naar voren gebracht worden.

Herdenking bevrijding en start eindoffensief

De aanval op 28 september 1918 betekende het begin van het Eindoffensief in Vlaanderen. Het Belgische leger breekt die dag door verschillende Duitse stellingen en boekt terreinwinsten van 3 tot 8 kilometer. Nadien loopt het Eindoffensief verder totdat uiteindelijk de wapenstilstand op 11 november een einde maakt aan een vier jaar durende oorlog.