Kieskompas Open Ruimte: hoe realistisch is de betonstop?

In onze derde aflevering van Kieskompas laten we opnieuw zeven politieke partijen aan het woord over één thema. Om u te helpen een juiste stem uit te brengen op 26 mei. Het onderwerp vandaag is open ruimte. Die hebben we nog in West-Vlaanderen maar ze staat onder druk. De voorbije jaren werd er gesproken over een betonstop. Maar hoe valt die te rijmen met ruimte om te wonen of om bedrijven een plaats te geven?

Wat is Kieskompas?

Elke woensdag en elke vrijdag brengen we u een aflevering van Kieskompas. Daarin leggen we aan alle partijen vragen voor waar u mee bezig bent. Hoe houden we het leven voor elke West-Vlaming betaalbaar of Hoe lossen we de files in West-Vlaanderen op? 8 vragen waarbij 7 politieke partijen ons vertellen welke problemen ze zien en hoe ze die willen oplossen.

Bekijk ook