KICK moet handelskernen in centrumsteden opwaarderen

De vier centrumsteden in West-Vlaanderen: Brugge, Kortrijk, Roeselare en Oostende, plus de stad Ieper slaan de handen in elkaar om de lokale economie opnieuw te laten floreren en dat na een na een moeilijk jaar.

De focus ligt op het gebruik van big data en slimme technologieën. De steden werken samen, maar leggen eigen klemtonen. Ze kunnen rekenen op steun van het Europa binnen het Europees EFRO-project KICK ‘Kernversterking in CentrumKernen’.

Het project loopt twee jaar, en kost twee miljoen euro. Europa betaalt daar 40 procent dan, de provincie 10 procent.

"Als slimme steden of smart cities creëren we sterkere handelskernen en maken we het leven van de inwoners en bezoekers eenvoudiger, duurzamer en kwalitatiever. Zo verkennen de centrumsteden de mogelijkheden van big data monitoring, verzameld door o.a. sensoren en slimme camera’s om passantentellingen, koopstromen, nagaan van verblijfsduur, looplijnen en impactbepaling van evenementen in kaart te brengen," zegt gedeputeerde voor economie Jean de Bethune.

Vijf speerpunten

De focus ligt op vijf domeinen: de ondernemingsvriendelijke kernen, het bestrijden van de leegstand, meer beleving in de shoppingsteden, het aantrekken en behouden van nieuwe unieke ondernemers en handelzaken en het slim inzetten op de bereikbaarheid, parkeerbeleid en veiligheid Als antwoord op de coronacrisis onderzoeken ze ook innovatieve oplossingen op vlak van hygiëne en veiligheid.