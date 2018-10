Kianga steelt nog maar eens de show op werelddierendag

Het is werelddierendag vandaag en in Wielsbeke verwelkomden ze daarom een wel heel bijzondere inwoner op het gemeentehuis.

De wereldberoemde tweekoppige schildpad Kianga werd er door de burgemeester Jan Stevens en minister Ben Weyts officieel ontvangen. Het beestje kreeg er een diploma en ereteken. Kianga is eredier van de gemeente Wielsbeke, een wel heel uitzonderlijk privilege. De Afrikaanse sporenschildpad draagt bij aan de bekendheid en uitstraling van Wielsbeke. Ze haalde al meermaals de media en voorspelde afgelopen zomer vijf keer correct de uitslag van de Rode Duivels op het wereldkampioenschap voetbal. Baasje Rony Ryckoort is in de wolken met zijn oogappel.

Met haar leeftijd van zes jaar is Kianga in schildpaddenjaren nog een jonkie en moeten haar beste jaren nog komen. Eenmaal volgroeid kan ze tot meer dan 80 kg wegen en zal haar schild een diameter van ongeveer één meter hebben.