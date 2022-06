Kevertjes worden geveild voor Think Pink

Het pretpark Bellewaerde uit Ieper en borstkankerorganisatie Think Pink slaan deze zomer de handen in elkaar. De beroemde kevers van de bekende attractie worden per opbod verkocht.

Mieke Deprez, Think Pink: "We bestaan dit jaar 15 jaar en vieren dat eigenlijk samen met Bellewaerde het eerste weekend van oktober. Er staan enkele zeer leuke dingen op het programma. Er is de race for the cure, een feestweekend. En een vijftal wagonnetjes van de kevertjesbaan worden geveild ten voordele van Think Pink."

De kevertjesbaan gaat na de zomer met pensioen en wordt afgebroken. De wagonnetjes die 41 jaar lang duizenden mensen hebben gelukkig gemaakt, moeten nu nog een keer helpen.

Think Pink ijvert al vijftien jaar lang voor meer onderzoek naar borstkanker en meer preventie. Eén op acht vrouwen krijgt de ziekte.