Kevertjes Bellewaerde definitief uitgereden

Het is gebeurd: de legendarische kevertjes in pretpark Bellewaerde hebben hun laatste ritje gereden. Ze maken straks plaats voor de duurste attractie ooit in het park.

De laatste rit was er nog eentje voor genodigden en prominenten, maar nu is het definitief gedaan, na 41 jaar. De roetsjbaan was al die tijd een vaste waarde in het pretpark.

Vier karretjes werden trouwens geveild voor het goede doel. Borstkankerorganisatie Think Pink krijgt hierdoor 25.000 euro.

RITJE DUURT LANGER

In de plaats komt een waterattractie, en Bellewaerde belooft spektakel: bezoekers zullen in groep op ronde boten met een lift omhoog gaan, en daarna in grote snelheid naar beneden glijden, tot twee keer toe. Een ritje op de nieuwe trekpleister zal bovendien zeven minuten gaan duren, een stuk langer dan de twee rondjes met de kevertjes nu.