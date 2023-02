"Keuze met meeste spijt": Leterme openhartig over gemist burgemeesterschap Ieper

Woensdagavond hebben we in onze tweede aflevering van 'Preus lik 30' Yves Leterme en Melissa Depraetere als gast. Yves Leterme is er openhartig over de carrière die hij had.

Dat hij geen burgemeester geworden is van zijn stad Ieper, noemt hij nog altijd "de keuze waar hij het meeste spijt van heeft."

In 2012 won CD&V in Ieper de verkiezingen, en Leterme kon zijn belofte om burgemeester te worden niet opnemen.

"Keuze met de meeste spijt"

-U bent geen burgemeester geworden toen. U koos voor een internationale carrière. Vond je dat achteraf beschouwd een goede keuze?

Yves Leterme: "Het is de keuze waar ik het meeste spijt van heb. Ik heb mijn hele carrière dingen kunnen combineren. En toen moest ik echt kiezen. Ik was toen bij de OESO en ik had daar gewoon geen energie en tijd voor om Ieper over te nemen. Maar de mensen drongen aan, ook van de afdeling, om lijsttrekker te zijn en ons te helpen aan een overwinning. En dan heb ik gezegd aan de kiezer dat ik in de loop van de legislatuur burgemeester zou worden. En eigenlijk heb ik dat niet ingevuld en dat blijft, denk ik... Ik denk dat terecht een aantal mensen daar ontgoocheld in is geworden. En ik daar zeer gefrustreerd rond ben."

-Je voelt het precies nog?

Yves Leterme: "Ja, nu moet ik wel zeggen. Met wat ik nu beleefd heb de afgelopen tien à twaalf jaar, op persoonlijk vlak en naar mijn loopbaan toe, ben ik blij dat ik het allemaal heb gedaan zoals ik het gedaan heb. Maar naar de kiezer en de burger toe was er dat engagement. En het is jammer dat we dat niet hebben kunnen waarmaken."

"Politieke carrière voorbij"

-Maar de verkiezingen komen eraan, 2024. Er zijn nog kansen.

Yves Leterme: "Neen, neen, dat is voorbij."

-Kijk naar Vooruit, daar komen ze allemaal terug.

Yves Leterme: "Neen, been there, done that, zoals de Engelsen zeggen. Ik doe nu andere dingen, ook boeiend. En ja, neen!"