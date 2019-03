Keukenbrand in school, lessen komen niet in het gedrang

In Freinetschool De Zonnebloem in de Ieperstraat in Oostende is vrijdagmorgen een keukenbrand ontstaan. De schade in de keuken is groot, maar de rest van de school bleef gevrijwaard. De lessen kunnen vandaag gewoon doorgaan.

De brand ontstond rond half zeven vanmorgen en werd opgemerkt door een poetsvrouw. Zij verwittigde meteen de hulpdiensten. Toen de brandweer ter plaatse kwam was er heel wat rook in het gebouw.

“Het ging om een keukenbrand, vermoedelijk waar de leraarskamer is. De oorzaak van de brand is wellicht een kortsluiting, ter hoogte van de koelkast. De brand was snel onder controle, omdat die al deels uit zichzelf was gedoofd”, zegt brandweerkapitein Michael Gonzales. De schade in de keuken is groot. De koelkast is uitgebrand, er is een gat in de vloer, en het plafond liep heel wat rookschade op. “Het gebouw waar de keuken zich in bevindt wordt afgesloten. De rest van de school is gevrijwaard”, aldus nog brandweerkapitein Michael Gonzales. Ouders en leerlingen hoeven zich geen zorgen te maken. De lessen vandaag kunnen gewoon doorgaan.