Keuken Brugse OCMW draait op volle toeren

Vooral het aantal maaltijden dat thuis wordt bezorgd is enorm gestegen, zeker bij senioren, die niet meer buitenkomen, uit schrik om besmet te worden door het virus. Tien ton voedsel wordt er wekelijks verwerkt. Elke klant heeft zijn eigen maaltijdprofiel, maar door de coronacrisis is het aanbod wat beperkter. Rudderstove levert zijn maaltijden niet alleen in Brugge., maar ook in Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke en Blankenberge.

Schepen Pablo Annys: “Op 13 maart kregen we van de Vlaamse overheid het advies om de lokale buurt- en dienstencentra onmiddellijk te sluiten. Op 23 maart volgden de centra voor dagverzorging. Voor de mensen die er dagelijks eten, was de impact groot. Vereniging Ruddersstove schakelde meteen een versnelling hoger. Diezelfde week kwamen er voor de dienstverlening Maaltijden aan huis prompt 117 klanten bij. We wilden immers vermijden dat kwetsbare senioren aan hun lot werden overgelaten. Zij krijgen hun eten nu thuis bezorgd, volgens strikte kwaliteitsnormen. Zo’n ommezwaai vergt een forse coördinatie om de bereiding én de bezorging vlot af te werken. Maar alles is goed verlopen, dankzij de inzet van een bijzonder gedreven team.” Vanwege de bredere dienstverlening aan huis moest de werking van vereniging Ruddersstove op andere vlakken herzien en beperkt worden. In de week van 17 maart werden traiteuropdrachten geschrapt, net als personeelsmaaltijden voor cafetaria’s.