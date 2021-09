Kettingbotsing in staart file E403: snelweg afgesloten, 5 lichtgewonden

In Beveren-Roeselare is er opnieuw een ongeval gebeurd in de staart van de file op de E403 voor de werken aan de spoorwegbrug in Ardooie. Het gaat om een kettingbotsing met zes voertuigen.

Bij het ongeval zijn drie vrachtwagens en drie personenwagens betrokken. De ravage is groot. Het ongeval gebeurde rond 16u in Beveren-Roeselare, in de richting van Brugge.

Vijf mensen lichtgewond

Als bij wonder valt de menselijke schade mee. "Volgens de eerste informatie zijn vijf mensen lichtgewond geraakt", zegt de autowegenpolitie. "De snelweg is afgesloten maar het verkeer kan via de afrit en de oprit opnieuw richting Brugge". De file staat rond 17u tot in Izegem en is het een uur aanschuiven, volgens de verkeersdienst van de VRT.

Dinsdag viel al een dodelijk slachtoffer bij een ongeval in de staart van de file van die werken.

