Ketnet Zomertour in Zeebrugge in gevaar?

Zondag is Zeebrugge aan de beurt voor de Zomertour van Ketnet. De aftrap was zaterdag voorzien in Sint-Niklaas, maar door een probleem met de leverancier is het optreden last minute geannuleerd. Ketnet laat weten dat het alles in het werk stelt om de show in Zeebrugge te laten doorgaan.