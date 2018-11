Kersvers defensieminister wil investeren in personeel

De nieuwe minister van Defensie Sander Loones (N-VA) wil verder investeren in materiaal, maar vooral ook in het personeel van het departement.

Dat heeft hij woensdag gezegd in de marge van een eerste bezoek aan de generale staf in Evere. Loones wil volgende week met de legervakbonden aan tafel gaan zitten. "Er ligt nog heel wat werk op de plank, in het bijzonder wat de rekrutering en het personeelsbeleid betreft", verklaarde Loones. De uitnodiging naar de vakbonden is al verstuurd, en de nieuwe minister wil reeds volgende week met hen aan tafel gaan zitten.

Loones legde maandag de eed af als minister, en al meteen vroegen de legervakbonden dat er na de grootschalige investeringen in materiaal meer aandacht zou besteed worden aan het personeel en de arbeidsvoorwaarden. Zo kondigde de liberale VSOA aan dat ze op 15 november een 'symbolische actie' zal voeren. De onafhankelijke ACMP stuurde een open brief. "Het is aan de va

kbonden om te bepalen wanneer en hoe ze actie voeren. Ik ga ervan uit dat dit respectvol zal verlopen", reageert Loones.

Job bij overheid

De West-Vlaming, die ook minister van Ambtenarenzaken is, voegt eraan toe dat de uitdagingen op het vlak van rekrutering en personeelsbeleid ook gelden voor andere geledingen van de federale overheid. "We moeten nog eens duidelijk maken hoe mooi een job bij de overheid is. Ik wil de minister zijn van de mensen die kiezen voor engagement, die er voluit voor gaan, en niet de kantjes ervan aflopen, maar voor verantwoordelijkheid kiezen."