Kerstverlichting tot Valentijn

Schepen van Economie Arne Vandendriessche: "In meer normale tijden start de afbraak van de kerstverlichting in de eerste helft van januari, dus na 1,5 maand halen we ze weg. Valentijn bracht ons op ideeën. Die 1,3 miljoen lichtjes passen perfect in de sfeer van de meest romantische dag van het jaar. Dus uit pure liefde voor de stad blijven alle lichtjes in Kortrijk nog branden tot en met het weekend van 14 februari, Valentijn."

De verlichting zal dus één maand langer hangen. Uiteraard blijven enkel de lichtjes branden en haalt de stad wel alle andere kerstzaken weg.