In de eerste week van de kerstvakantie, dus ook kerstavond en kerstdag inbegrepen, zijn in onze provincie alvast niet meer corona-inbreuken vastgesteld dan anders.

De cijfers komen vanuit verschillende politiezones in onze provincie. De meeste overtredingen gebeuren nog altijd tegen het respecteren van het samenscholingsverbod en de nachtklok. Bij dat laatste is er zelfs een lichte stijging van het aantal inbreuken. De meeste corona-inbreuken in heel december zijn vastgesteld in de streek van Brugge en Oostende.