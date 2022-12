Kerstvakantie lijkt meevaller voor kust

Bart Vandenbroucke, Hotel Cosmopolite Nieuwpoort: "De bezetting is goed en over het algemeen zijn er ook veel last minute reservaties die er in de kerstvakantie nog bijkomen."

Goeie vooruitzichten dus, maar het niveau van voor corona is nog niet bereikt. En ondertussen speelt een andere crisis: die van de energieprijzen. "Je ondervindt toch dat mensen wat afwachten. De boekingen voor volgend jaar komen niet zo supersnel op gang. Ik denk dat de mensen echt afwachtend zijn."

Hoe dan ook: aan de kust zijn ze klaar voor een topweekend, want voor oud&nieuw zit het op sommige plaatsen wel al vol.