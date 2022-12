Kerstshow Samson & Marie in première in De Panne

De Kerstshow van Samson & Marie is in première gegaan in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne.

Voor de allereerste keer zag het publiek Marie aan het werk in de Kerstshow. Al meer dan drie jaar is Marie het nieuwe baasje van Samson, maar omwille van de pandemie konden ze nu pas hun eerste shows samen spelen. Marie: “Ik heb zo lang afgeteld naar dit moment, eindelijk is het zover. We hebben er met z'n allen dan ook van genoten. Als kind keek ik zelf ook altijd enorm uit naar de kerstshows van Samson & Gert, dus voor mij is het heel speciaal dat ik hier nu zelf sta.”

Verhaal

Tijdens deze kerstshow van Samson & Marie ontmoet Samson een lief theaterspookje waar hij een geheime vriendschap mee sluit. Van Leemhuyzen en Alberto hebben geen weet van deze vriendschap en zijn bang voor het spookje. Ze besluiten hem te vangen. Hopelijk loopt het goed af voor Samson zijn nieuwe vriendje…