Het is een speciale editie van de kerstparade, want de stoet trekt niet alleen voor de honderdste keer uit, het is ook in Roeselare dat het concept zestien jaar geleden het levenslicht zag. Het evenementen-bureau Twice exporteerde de parade intussen ook met succes naar Nederland, Wallonië en Frankrijk. Roeselare verwacht zeker 30.000 bezoekers langs het parcours dat ruim 2 km lang is. De feeërieke parade brengt 17 kersttaferelen met verlichte praalwagens, er stappen ook bijna 200 figuranten op.

Een uitgebreid verslag ziet u morgen in het nieuws