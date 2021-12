Kerstmarkt Poperinge langer dicht dan gedacht

Door de recentste, verscherpte coronamaatregelen mogen kerst- en winterdorpen niet langer plaatsvinden in een overdekte ruimte. Dat betekent voor Poperinge dat de huidige opstelling van de kerstmarkt niet aan de nieuwe regelgeving voldoet.

Daarom bleef de kerstmarkt op zondag 26 en maandag 27 december dicht. De stad is nu de zeilen van het horecagedeelte aan het wegnemen, zodat de kerstmarkt verder in open lucht kan doorgaan. Maar dat neemt meer tijd in beslag dan gedacht. Zo moeten alle elektriciteits- en waterleidingen opnieuw aangelegd worden. De burgemeester hoopt dat de kerstmarkt terug open kan gaan tegen het weekend. De ijspiste wordt beschouwd als een inrichting die tot de sportieve sector behoort, die kan dus verder openblijven.

Burgemeester Christof Dejaegher vindt dat de stad een voorbeeld moet geven, maar hij begrijpt de regelgeving niet. “In de horeca zit je ook gewoon binnen, hier zat je tenminste buiten, maar droog.”