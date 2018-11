Kerstmarkt Brugge krijgt andere opstelling

Op de Grote Markt althans. Daar komt de ijspiste dichter tegen het Belfort te staan. Rondom het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Concinck staan de houten chalets in een cirkel opgesteld, wat meer het gevoel van een kerstdorp moet geven. Daarmee willen de organisatoren tegemoet komen aan de vraag naar vernieuwing.

84 chalets

Zes weken wintermarkt zijn in Brugge goed voor 1,2 miljoen toeristen. In totaal staan 84 chalets verspreid over de Grote Markt en het Simon Stevinplein. Daar verandert er weinig aan de vertrouwde opstelling. Het aantal huisjes dat etenswaren of drank verkoopt is wel gelimiteerd tot één derde van het totaal. Nieuw is ook een toilet voor rolstoelgebruikers op de Grote Markt. En dit jaar staan geen betonblokken die moeten beletten dat een dolle chauffeur kan inrijden op de kerstmarkt. "Wij hebben een nachtwaker en de lokale politie zal patrouilleren. Voor de veiligheid hebben ze een soort pagodes die in de camions staan", zegt Philippe Le Loup van de vzw Brugs Handelscentrum. De wintermarkt in Brugge gaat open op vrijdag 23 november en dat tot en met 1 januari.