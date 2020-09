Kerstmarkt in Brugge gaat gewoon door

Er is naast alle afgelastingen door het coronavirus ook nog positief nieuws: de kerstmarkt én Wintergloed in Brugge gaan eind dit jaar gewoon door. Alleen barslechte coronacijfers zouden nog spelbreker kunnen zijn.

Wintergloed gaat door op hetzelfde elan van vorig jaar, met een ruimer parcours aan lichtinstallaties. In het Minnewaterpark komt straks weer een schaatspiste en ook de kerstkraampjes in de binnenstad komen terug. Ze zullen wel iets verder uit elkaar staan. De stad wil de horeca en het toerisme daarmee zoveel mogelijk kansen geven in een barslecht jaar.