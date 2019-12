Kerstkindjes: Anna uit Wevelgem is er één van

Anna zal voortaan op kerstdag dubbel feesten. Het is één van de kerstkindjes die geboren werden. De ouders van Anna mocht haar gisteravond rond halfnegen in de armen nemen. Wij gingen vanochtend de ouders feliciteren in het AZ Delta Ziekenhuis campus Menen.

Anna Vanderhaeghen uit Wevelgem is nog geen dag oud. Ze is het enige kerstkindje dat in Menen geboren werd en dat ging heel vlot. Om vijf uur kwam mama Jasmine op de kraamafdeling aan en 3,5 uur later was Anna er al. De ouders wisten niet of het een meisje of een jongen zou zijn, maar grote zus Victoria is alvast heel blij met dit kerstgeschenk.

Ook in Oostende werd een kerstkindje geboren (lees verder onder de foto)

Het eerste kerstkindje in Oostende werd om 12u27 geboren op Campus H. Serruys . Een meisje: Dekyi , gewicht 2,490 kg en lengte 46,50 cm, dochtertje van de gelukkige ouders Rinzin en Tsorpo Demey.