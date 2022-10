Kernkabinet organiseert noodopvang voor asielzoekers in Jabbeke

Het kernkabinet heeft beslist humanitaire noodopvang voor asielzoekers te organiseren in Jabbeke. De burgemeester van Jabbeke is verrast en helemaal niet opgezet met de plannen. Hij bekijkt wat er nog mogelijk is.

Om het nijpend tekort aan opvangplaatsen aan te pakken, kwam het kernkabinet vorige week overeen 1.500 plaatsen aan humanitaire noodopvang te organiseren. Op voorstel van het Crisiscentrum, dat de coördinatie in handen heeft, werden voorlopig twee sites geïdentificeerd om de noodopvang te organiseren. Het gaat om een site van de Regie der Gebouwen in Jabbeke en een site van Defensie in Glons (bij Luik).

In Jabbeke is de doelgroep kwetsbare families met kinderen, 150 tot 500 personen. Jabbeke moet hiervoor zelf niets betalen, zegt de burgemeester. De gemeente had eigenlijk de bedoeling om de technische dienst in de gebouwen van de Civiele Bescherming onder te brengen.

"Dit is echt basisopvang - bed, bad en brood - om kwetsbare mensen niet op straat te laten staan", zegt staatssecretaris de Moor. "Er zijn engagementen, maar we zijn er nog lang niet. Mensen hebben nog steeds niet allemaal een plaats. Ik blijf op de urgentie wijzen binnen de regering."