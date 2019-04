Kerktoren Zonnebeke geopend voor publiek

De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer investeren in landschapsbeleving in de toeristische regio’s van de provincie. Horizon 2025 beoogt de realisatie van een netwerk van landschapsobservatiepunten in de vorm van uitkijktorens en belevingsplatformen, verspreid over de provincie, om de attractiviteit van de 4 toeristische regio’s te verhogen, de beleving van de recreatieve routes en netwerken te verhogen en de aantrekkingskracht van stadjes en dorpen te vergroten.



De Onze-Lieve-Vrouwe kerk in Zonnebeke is de eerste modernistische kerk die in België werd gebouwd na de Eerste Wereldoorlog. Om de toren met het panoramisch uitzicht toegankelijk te maken, werkte Zonnebeke samen met de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer in het kader van het project Horizon 2025. Op de tussenverdiepingen werd een tentoonstelling voorzien met informatie over de geschiedenis van Zonnebeke.