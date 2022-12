Kerk wordt derde vestiging van 'Kunstuur'

In 'Het Kunstuur' krijg je op een uurtje tijd dertig kunstwerken te zien van Belgische kunstenaars tussen 1850 en 1950. Maar het is geen klassieke tentoonstelling. Muziek, belichting en originele commentaar maken er een totaalbeleving van. Joost Bourlon, Het Kunstuur: "Wij zijn in Mechelen gestart in november 2019. We hebben daar 60.000 bezoekers per jaar. Amper vijf procent kwam uit West-Vlaanderen. Dus zijn we op zoek gegaan naar een locatie in West-Vlaanderen om ons ding te doen."

De stad verhuurt de kerk voor vijf jaar aan de initiatiefnemers. Kris Declercq, burgemeester Roeselare: "We zijn blij dat het team Bourlon gekozen heeft voor deze Sint-Amandskerk die als het ware thuiskomt met een mooie, nieuwe bestemming. Topkwalliteit qua kunst, gecombineerd met digitale technieken. En dat op een toegankelijke manier. Het is een bijkomende reden om naar Roeselare te komen als stad van voeding, shopping en koers nu ook voor de kunst te komen."

De werken die er nu hangen zijn kopies, voor Het Kunstuur hangen hier de echte werken. En niet van de minste, wat dacht je van Permeke, Ensor en Rik Wouters. Ze worden op een bijzondere manier getoond. Joost Bourlon, Het Kunstuur: "Wij spelen met het licht en het geheel wordt aan elkaar verbonden met muziek van Dirk Brossé. Dat maakt dat het een beleving is van één uur waar schilderijen centraal staan."

De meeste schilderijen komen uit privécollecties maar ook uit musea. Het Kunstuur in Roeselare opent op 21 maart.