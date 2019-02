De paus wil in Rome tot een beleid komen over hoe de kerk het misbruik door priesters moet aanpakken. Alle kerkoversten ter wereld zijn uitgenodigd in Rome, voor ons land is dat dus kardinaal De Kesel, de voormalig bisschop van Brugge.

Actief in jongerenwerking

Drie kwart van de misbruikzaken in ons land was in Vlaanderen, ook in onze provincie. Uit een rapport van professor Manu Keirse blijkt dat dat wellicht komt omdat bij ons meer priesters actief zijn in een jongerenwerking.

