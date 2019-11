Kerk Kerkhove gaat tegen de vlakte, nieuw OC komt in de plaats

Omdat het bestaande ontmoetingscentrum in Kerkhove sterk verouderd is en een renovatie te duur uitvalt, bekeek de gemeente verschillende mogelijkheden. Eén van de pistes was een eventuele herbestemming van de kerk, waar bijna geen erediensten meer plaatsvinden. Maar een studie wees uit dat daar bijna 2 en een half miljoen euro voor nodig is. En bovendien blijven de onderhouds- en energiekosten van het gebouw heel hoog.

Kerk afbreken, OC in de plaats

De gemeente gaat de kerk van Kerkhove nu kopen, om ze af te breken. De procedure daarvoor start volgend jaar. Op de site komt er dan een nagelnieuw ontmoetingscentrum. In samenspraak met het kerkbestuur van Kerkhove komt er een blijvende herinnering aan de kerk.