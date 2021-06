K.E.R.K.: een gele deur naar een frivool kunstuniversum

De zomertentoonstelling GNI-RI JUL2021 & Wundertower#1 is de aanzet voor een langdurige werking die Sint-Pieters-Kapelle de komende 8 jaar onderdompelt in een wereld vol kunstbeleving.

Achter de opvallende gele deur ontvouwt zich in de ontwijde kerk een spel van licht en kleur. De frivole 3D-werken van Nick Ervinck baden in het licht dat speels door de glasramen breekt. “Ik was al een eindje zoek naar een ruimte waar ik mijn werk kan tentoonstellen en brede artistieke projecten kan ontplooien.” Waarom koos Nick voor Sint-Pieters-Kapelle? “Na Beaufort04 in 2015 bleef mijn ‘Olnetop’ hier permanent op het strand staan. Vorig jaar mocht ik deelnemen aan de zomertentoonstelling in Villa Les Zéphyrs. Burgemeester Dedecker gaf een voorzet voor een langetermijnproject in één van de leegstaande kerken. Ik aarzelde geen moment”, stelt Nick Ervinck. Het resultaat is verbluffend. “Het is een dankbare ruimte, maar ik kreeg vooral veel steun van de gemeentelijke diensten. Zij fristen de kerk op, zorgden voor nieuwe armaturen en boden heel wat logistieke ondersteuning. Ik ben hen heel dankbaar.”

Een zomer vol kunst

Voor cultuurschepen Natacha Lejaeghere is K.E.R.K. een prachtig cadeau. “Nick is een West-Vlaamse kunstenaar met wereldwijde uitstraling. We zijn maar wat blij dat hij hier een lokale hub installeert. Dankzij K.E.R.K. krijgt ons kunstbeleid een duidelijke kleur en invulling. Ook qua persoonlijkheid past hij hier wonderwel. Hij is no-nonsense, ondernemend en hij staat open voor heel wat ideeën. We kijken uit wat hij hier de komende jaren op poten zet.”

K.E.R.K. is trouwens één van de drie ankerpunten van een Middelkerkse zomer vol kunst. “Dat klopt”, vervolgt Natacha. “Naast de zomertentoonstelling in K.E.R.K. waait er met ‘A soft gentle breeze’ onder het curatorschap van Els Wuyts (Triënnale Brugge) een frisse artistieke zomerbries in Villa Les Zéphyrs in Westende en uiteraard zijn de twee kunstwerken van Beaufort21 ook echte blikvangers.”