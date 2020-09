Keolis houdt roadshow rond moderne vervoersconcepten

Want vandaag de dag zijn er naast het traditionele busvervoer heel wat andere mogelijkheden zoals deelfietsen, elektrische shuttlebusjes enzoverder. Met de roadshow wil Keolis openbare besturen maar ook scholen warm maken voor duurzaam openbaar vervoer op maat.

Vincent Traen, Keolis Belgium: "Onze Databuzz is een 100% elektrische bus. Veel grote steden, zoals Brugge, zoeken naar aanvullende mobiliteitsoplossingen naast het reguliere aanbod van De Lijn. En net dat gat wil Keolis opvullen. We hebben ook al gasbussen.”

Keolis heeft in ons land meer dan 3.000 voertuigen rijden. Het bedrijf verzorgt busritten voor scholen, groepsreizen en rijdt in onderaanneming ook voor De Lijn en de NMBS. De roadshow van Keolis houdt halt in alle vijftien Vlaamse vervoersregio’s. Morgen stopt de Databuzz in de luchthaven van Oostende, woensdag aan de evenementenzaal Furnevent in Veurne.