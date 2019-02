Kenzo Lauwereins West-Vlaams sommelier van het jaar

Kenzo Lauwereins van restaurant Vlass in Middelkerke is de West-Vlaamse Sommelier van het Jaar. Eind maart maakt hij nog kans op de nationale titel Sommelier van het Jaar.

Kenzo Lauwereins kreeg een opleiding bij Ter Groene Poorte in Brugge en de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Ervaring deed hij op bij onder meer Hof van Cleve en Hertog Jan. Bij Vlass in Middelkerke is hij nu de hoofdsommelier.

Onder voorwaarden

Om erkend te worden als Sommelier van het Jaar moet je aan een paar voorwaarden voldoen: zo moet je aan de slag zijn in een Belgisch restaurant en de nodige kennis van wijn kunnen voorleggen. In het verleden was ook Joachim Boudens van Hertog Jan al eens Sommelier van het Jaar.

Hotelschool wint prijzen

Hotelschool Ter Groene Poorte -de vroegere school van Lauwereins- is trouwens met twee leerlingen in de prijzen gevallen gisteren: Jill Debou is de Beste Junior Sommelier van België 2019, Alexis Roels is de Beste Commis Junior Sommelier van België.

