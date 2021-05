Keert Dikke Mathille terug naar het casino?

De Vlaamse Overheid kent daarvoor een renovatiepremie van 55.000 euro toe. Mogelijk komt het beroemde kunstwerk ‘Dikke Mathille’ terug op haar oorspronkelijke plaats, zegt schepen Björn Anseeuw.

Het kunstwerk werd op 29 april 1955 langs de Oostzijde van het Kursaal geplaatst. Eigenlijk heet het ‘De Zee’, maar het duurde niet lang of de Oostendenaars doopten het beeld met de naam ‘Dikke Mathille’. Sommige mensen vonden het beeld aanstootgevend. Er werden vernielingen aangebracht, en het beeld kreeg zelfs even een slip en bh aangetrokken. De Oostendse gemeenteraad besliste uiteindelijk in 1964 om haar op een meer discrete plaats te leggen in het Leopoldpark, op de plaats waar vroeger het bloemenuurwerk was. In februari 1965 verhuist ‘Dikke Mathille’ naar haar huidige ligplaats. Meer info en foto’s van Dikke Mathille vindt u op dezwerfkat.be .