Kattenstoet: organisatie kijkt nog een week de kat uit de boom

De Heksenstoet in Beselare gaat niet door, in Ieper staat de Kattenstoet begin mei voorlopig wel nog op de evenementenkalender.

Het thema is ‘vreemde katten’, maar ook hier begint de tijd te dringen, om alles door te laten gaan zoals gepland.

De driejaarlijkse Kattenstoet kende de laatste editie in 2018, hij trekt normaal op zondag 8 mei door de straten van Ieper. Aan de stoet nemen meer dan 1.500 figuranten deel, in meer dan 50 taferelen. De 46ste editie moest eigenlijk al vorig jaar uitgaan. Dat kon niet door corona. Maar wat met dit jaar? De stad Ieper en het organisatiecomité hakken volgende week de knoop door.

Diego Desmadryl, schepen van evenementen Ieper: "Op dit moment is het heel moeilijk om mensen te laten repeteren. Heel wat voorbereidingen moeten nog starten. Door de voorbereidingen van vorig jaar hebben we wel wat marge. Maar veel deelnemende verenigingen liggen helemaal stil op dit moment. En natuurlijk: een massa mensen samenbrengen, hoe organiseer je dat, dat wordt allemaal een huzarenstukje. We zullen knopen moeten doorhakken. We hopen nog altijd dat het kan doorgaan, maar het wordt zeer spannend."