Kattenhater aan het werk in Nieuwpoort

De politie is in Nieuwpoort een onderzoek gestart naar een kattenhater.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Enkele poezen werden in de Elf Juliwijk vergiftigd met gehaktballetjes. In die wijk zijn trouwens ook enkele katten verdwenen. Buurtbewoners roepen iedereen op tot waakzaamheid, want ook honden en kinderen zouden gevaar lopen indien ze vleesballetjes zouden vinden.

Het is overigens niet de eerste keer dat een dierenhater aan het werk is in de streek. Twee jaar geleden stierven enkele honden en katten door vergiftigd vlees aan de Koolhofputten en de Veurnevaart. En vorig jaar raakten minstens vier honden vergiftigd in Veurne.