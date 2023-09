Katmobiel wijst baasjes op verplichte sterilisatie van hun kat

Die verplichting geldt al sinds 2018 maar nog veel katten zijn niet gesteriliseerd. Dat zorgt ervoor dat ze telkens nieuwe jongen krijgen, die dan vaak in het dierenasiel terechtkomen. En die zitten overvol. "Dit jaar wordt er geschat dat er 48.000 zwerfkatten bijkomen die dan in de asielen terecht komen. We merken inderdaad dat het stadsbestuur zijn best doet om de zwerfkatten te vangen, ze voorzien ook schuilhokjes voor de zwerfkatten. Maar zolang er baasjes zijn die niet voldoen aan de sterilisatieplicht, blijft het dweilen met de kraan open", licht Joris Bonne van dierenrechtenorganisatie Gaia toe.