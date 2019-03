Kathleen Verhelst wit konijn op West-Vlaamse kamerlijst Open VLD

Lijsttrekker Vincent Van Quickenborne toonde zich bijzonder blij met de nieuwe kandidate. "Het is een toponderneemster met een naam als een klok in de provincie. Wij zijn een partij die de economie wil laten draaien. We hebben de ambitie om het land naar de top van Europa te brengen."

Ondernemer

Kathleen Verhelst omschreef zichzelf als een echte ondernemer. De vrouw uit Loppem staat aan het hoofd van Verhelst Bouwmaterialen, een onderdeel van Groep Verhelst. Het familiebedrijf bestaat sinds 1925 en stelt ondertussen ongeveer 800 mensen tewerk. Vanuit haar functie kent Verhelst naar eigen zeggen de uitdagingen binnen haar sector. "Daarom engageer ik mij ook al jaren voor organisaties die onze maatschappij willen verbeteren", verwees ze onder andere naar haar rol bij Voka en meerdere beroepsorganisaties.

Lovend over het regeringsbeleid

Bij haar voorstelling was de kersverse Open Vld-kandidate erg lovend over het regeringsbeleid van de afgelopen vijf jaar. "Ik denk dan aan de 250.000 nieuwe jobs, de herstelde concurrentiekracht van de bedrijven, en vooral de serieuze belastingverlaging waar iedereen van heeft kunnen genieten." Die economische lijn moet volgens Verhelst absoluut verdergezet worden. "Ik zou echt niet willen teruggaan naar het verlagen van de pensioenleeftijd en het verhogen van de belastingen."

Waarom Open VLD?

Tijdens de persconferentie ging Verhelst ook dieper in op haar keuze voor Open Vld, een partij die al eerder aan haar mouw trok. "Het is een partij die oog heeft voor ondernemers. De slogan 'Gewoon doen' zeg ik zelf heel vaak en past helemaal bij mij." In de politiek wil Verhelst ijveren voor meer vrouwen op topposities in de maatschappij. "Oprecht ondernemerschap moet ook alle kansen krijgen. Zoveel mooie bedrijven zorgen voor jobs en welvaart in West-Vlaanderen. De jeugd mag ondernemen niet als een vies woord zien."

Maatregelen voor de bouwsector

Ten slotte werd nog stilgestaan bij enkele concrete voorstellen om de bouwsector te ondersteunen. Kathleen Verhelst pleit voor een BTW van 6 procent op het slopen en het heropbouwen van een woning. Dat voordeel zou wat haar betreft ook volledig naar de consument mogen gaan. Hetzelfde lagere BTW-tarief wil ze ook invoeren voor alle energiezuinige investeringen, zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Van Volcem woedend

De keuze voor de vernieuwingskandidate zette kwaad bloed bij Mercedes Van Volcem, die een plaats als lijstduwer weigerde. Door een vlammend persbericht van de Brugse politica lekte het nieuws over Kathleen Verhelst vrijdagochtend al uit. Bart Tommelein, lijsttrekker voor het Vlaams parlement, legde uit dat de tweede plaats op de federale lijst vrijkwam doordat Sabien Lahaye-Battheu gedeputeerde werd. "Mercedes Van Volcem is Vlaams parlementslid en stond bij de vorige twee verkiezingen op die lijst. Het is dus onjuist dat ze plaats moet ruimen." Tommelein wil Van Volcem overtuigen om toch haar lijstduwersplaats te aanvaarden. "Dat is een ereplaats én een verkiesbare plaats. Ook mensen als Jean-Marie Dedecker en Johan Vande Lanotte proberen vanop die plaats een zetel te veroveren."

Open Vld mikt bij de verkiezingen van 26 mei op drie Kamerzetels en vier zetels in het Vlaams parlement.

Lees ook: