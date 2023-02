De Katelijnestraat in Brugge gaat straks veel meer afgesloten worden voor het verkeer tijdens piekmomenten. De stad heeft beslist om een slimme camera aan te kopen en die in te zitten op het drukste stuk van de Katelijnestraat .

Vanaf het Ankerplein tot aan de Mariastraat is het vooral in toeristische periodes erg druk in de Katelijnestraat. Een slimme camera die nummerplaten registreert moet dit nu aanpakken. Auto’s met het juiste bewijs kunnen wel doorrijden, andere op drukke momenten niet. Het eerste deel van de straat – waar veel mensen wonen – blijft wel bereikbaar.