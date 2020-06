Kasteelmoord: komt André Gyselbrecht deze maand al vrij?

Als opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens (34) werd de huisdokter uit Ruiselede vorig jaar veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. In eerste instantie beweerde Gyselbrecht dat hij het slachtoffer enkel een lesje wilde leren, maar op het correctioneel proces in Brugge bekende hij zijn rol uiteindelijk toch.

In mei 2019 werd dokter Gyselbrecht door het Gentse hof van beroep tot 21 jaar cel veroordeeld. De verdediging heeft dinsdag aan de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) gevraagd om de gevangenis van Beveren met een enkelband te mogen verlaten. "Hij voldoet aan alle voorwaarden. Alle adviezen van psychologen, psychiaters en de psychosociale dienst zijn positief", reageert meester Johan Platteau. Volgens de advocaat is zijn cliënt een modelgevangene en is er absoluut geen risico op nieuwe feiten. Het parket heeft wel een negatief advies gegeven. De strafuitvoeringsrechtbank doet uitspraak op 26 juni.

Bekijk ook: