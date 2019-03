Kasteelmoord: Elisabeth op proces tegen haar vader

Op het proces van de Kasteelmoord in het hof van beroep in Gent is men toe aan de vierde dag. Nadat de advocaten van de vier beklaagden en het openbaar ministerie hebben gepleit, komen vandaag de burgerlijke partijen aan het woord.

Opmerkelijk, voor het eerst is ook Elisabeth Gyselbrecht, dochter van opdrachtgever dokter André Gyselbrecht en weduwe van slachtoffer Stijn Saelens, naar de zittingszaal gekomen. Tegen 10.30 uur kwam ze aan.

Aanvankelijk, vlak na de verdwijning van haar man, was ze razend op haar vader. In een telefoongesprek is te horen dat ze vermoedde dat haar vader achter de verdwijning zat. "Papa, waar is Stijn? Ge moet hem vrijlaten, ge weet dat ik niet kan leven zonder Stijn!" Nadien koos ze toch de kant van haar vader. Ze is hem tot op vandaag blijven steunen.

Na de burgerlijke partijen volgen de replieken. Mogelijk wordt de zaak al vanavond in beraad genomen.