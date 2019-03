Kasteelmoord: 30 jaar gevorderd voor dokter Gyselbrecht

In de zaak van de Kasteelmoord heeft het parket voor het hof van beroep in Gent zware straffen gevorderd tegen de vier beklaagden. André Gyselbrecht riskeert 30 jaar cel, Pierre Serry 26 jaar.

Tussenpersoon Evert de Clercq riskeert 28 jaar. Voor chauffeur Roy Larmit werd 20 jaar gevorderd.

De zaak van de moord op Stijn Saelens, op 31 januari 2012 in zijn kasteel in Wingene, wordt deze week volledig overgedaan voor het Gentse hof van beroep. André Gyselbrecht (68), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (41) werden in eerste aanleg veroordeeld tot respectievelijk 27, 21, 27 en 15 jaar cel.

Dokter Gyselbrecht werd beschouwd als de opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon. Pierre Serry trad als tussenpersoon op bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten ook aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter. Evert de Clercq speelde een rol bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel, maar hij ontkende dat met klem. De schutter werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. Die blijft ontkennen dat hij wist wat zijn oom in Wingene van plan was. Larmit gaf wel toe dat hij hielp om het lichaam van het slachtoffer te begraven. Dokter Gyselbrecht gaf wel toe dat hij de opdracht gaf, maar hij vroeg begrip.

Schuldverschuiving

Het parket blijft erbij dat dokter Gyselbrecht aan schuldverschuiving doet. "Hij blijft ook liegen en de volledige waarheid verhullen", aldus de twee parketmagistraten. Het parket hield vast aan de vordering in eerste aanleg: 30 jaar gevangenisstraf.

Pierre Serry verzweeg jarenlang de namen van de medeplichtigen, namen die André Gyselbrecht niet wist. Dat neemt het parket hem kwalijk. Daarom vindt het parket een straf van 21 jaar te mild en vorderde het 26 jaar. Voor tussenpersoon Evert de Clercq werd 28 jaar gevorderd. Roy Larmit riskeert 20 jaar cel. Volgens het parket wist hij weldegelijk van de moord en was hij nauw betrokken. Hij toont wel spijt en medewerking, waardoor de vordering beperkt bleef tot 20 jaar. Donderdag komen de burgerlijke partijen aan het woord.

