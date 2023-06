Kasteelheer mag 1.000 zonnepanelen plaatsen, ondanks negatieve adviezen

Balcaen wil 1.000 panelen aanleggen om zijn kasteel duurzaam te verwarmen. Spiere-Helkijn ziet daar geen graten in, omdat de weide aan de Jacquetbosstraat volledig aan het oog onttrokken is, en er dus niemand last van heeft.

Nochtans is het kasteeldomein beschermd als landschap en zou de aanleg ervan afbreuk doen aan de ‘agrarische structuur’ op de site, waar momenteel schapen grazen. Deze twee argumenten van de twee betrokken Agentschappen wegen niet op tegen de duurzame doelen van dit project, zegt burgemeester Dirk Walraet.