Kasteelconcerten in Elverdinge zijn een succes

Zo’n 2000 mensen hebben dit weekend genoten van de kasteelconcerten in Elverdinge. Het is de allereerste keer dat het privédomein met kasteel open gesteld werd voor het publiek en misschien ook wel de laatste keer. Dat verklaart de grote interesse om muziek in het historische decor te beleven.

Het unieke domein in en rond het kasteel van Elverdinge is normaal nooit toegankelijk voor bezoek. Het is privédomein van de graaf en gravin van Elverdinge.

De harmonieën van Elverdinge en Vleteren en het koor Chorus brengen kasteelconcerten in de stijl van The Night Of The Proms. De twee concerten lokten telkens zo’n 1000 toeschouwers. De graaf en gravin hebben de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia altijd gesteund. De familie en het kasteel zijn deel van de geschiedenis van Elverdinge.

"Er zijn verschillende kastelen geweest. Het origineel stond vlak bij de kerk. Het is afgebrand in de 18e eeuw en weer opgebouwd. En wanneer mijn grootmoeder getrouwd is, hebben ze besloten om dit kasteel te bouwen. De belangrijkste periode is die waarin wij hier gewoond hebben. Dat is 30 jaar dat we gelukkig zijn op dit domein", besluiten de graaf en de gravin.