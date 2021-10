Kasteelbrug in Kortrijk dan toch verhoogd?

De verhoging van de Kasteelbrug tussen de Reepkaai en de Handelkaai in Kortrijk wordt dan toch onderzocht. Dat maakte schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester) vandaag bekend bij de plaatsing van de nieuwe Reepbrug.

Het is dan toch de bedoeling om de Kasteelbrug in Kortrijk aan te pakken. Volgens schepen Wout Maddens heeft de brug een te zwaar uitzicht, zeker nu de vernieuwing van de Leieboorden verder wordt doorgetrokken. De brug zou ontmanteld worden en opnieuw ingekapseld worden. Daarbij bekijkt de stad of ze de brug zo’n 40 centimeter kunnen verhogen. De te lage Kasteelbrug zorgde er bovendien voor dat de geplande passantenhaven aan de Reepkaai een andere locatie moest krijgen. De brug verhogen, lost dit misschien op.